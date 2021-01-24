Gaziantep-Hatay berabere
Gaziantep FK: 1 - Atakaş Hatayspor: 1
Stat: Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Jefferson, Vetrih, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf
Gol: Dk. 30 Jefferson (Gaziantep FK), 90 artı 7 Morais(kk) (HAtay)
Sarı kartlar: Dk. 18 Abdurrahman Canlı (Atakaş Hatayspor), Dk. 22 Maxim, Dk. 33 Muhammet Demir (Gaziantep FK)
Süper Lig'in 21. haftasındaki Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
6. dakikada Jefferson'un ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Munir, meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Boupendza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Jefferson, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
45+3. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında Boupendza, çalımlarının ardından ceza sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Akintola vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 2. yarısında iki takım da skoru değiştirmek için mücadele etti.
90 artı 7'de serbest atışta Morais topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
Maç da berabere bitti.
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