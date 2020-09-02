Gloria Cup'ta ilk maç Bahçeşehir'in

02 Eylül 2020 Çarşamba, 23:48

Gloria Cup'un ilk günü geride kaldı. Antalya'da düzenlenen ve basketbolun devlerine ev sahipliği yapan turnuvada, ilk gün tek maç ile geçildi. Bahçeşehir Koleji, ilk periyotta kötü başladığı mücadelede , ikinci çeyrekte performansıyla ve yüksek 3'lük yüzdesiyle ilk yarıyı 33-44 önde kapattı. Dnipro'yu 97-70 mağlup eden temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nde Errick Green 20 dakikada 24 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile maçın en değerli oyuncusu seçildi. Maçın ikinci yarısında sakatlanan Errick Green, tedbir amaçlı maçın kalanında süre almadı. Green ciddi bir probleminin olmadığını, kendisini riske atmak istemediğini belirtti. Rıdvan Öncel 16 sayı, İsmet Akpınar 13 sayı ile galibiyetin öncü isimlerinden oldular. Dnipro'da Henry Dugat'ın 18 sayılık performansı galibiyete yetmedi. Anadolu Efes basketbolcularından Sertaç Şanlı ve Tolga Geçim maçı tribünden takip ettiler.

Sağlık önlemlerine fazlasıyla dikkat edilen turnuvada, otelin yaptırdığı PCR testinin sonucunda negatif çıkanlar otele ve spor salonuna girebilirken, maçta oyuncular ve teknik ekip hariç herkes maske takmak zorunda. Spor tesisinin her alanında sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Turnuva yarın da tek maç ile devam edecek. Euroleague'in bu sezonki en büyük şampiyonluk favorilerinden Anadolu Efes, geçtiğimiz sezona oranla çok daha iyi kadrosu bulunan Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Maç 20.30'da oynanacak.

Turnuva Perşembe ve Cuma günü yapılan 2'şer maç ile devam edecek.