Golü vermeyen hakem soyunma odasında özür diledi

29 Mart 2021 Pazartesi, 07:58

2-2 biten Sırbistan-Portekiz maçında Ronaldo'nun çizgiyi geçen ancak gol sayılmayan pozisyonu ile ilgili kriz sürüyor. Portekizli Fernando Santos, VAR sisteminin uygulanmadığı elemeler sonrası hakemin Portekiz cephesinden özür dilediğini söyledi.

Fernando Santos yaptığı açıklamada, "Hakem özür diledi. Ona büyük saygı duyuyorum" derken, FIFA'ya yönelik bir eleştiri yaptı. Santos, "Bu tür bir organizasyonda gol çizgisi teknolojisi ve video hakemi olmaması kabul edilemez. Top neredeyse yarım metre içeriden çevrildi" diye konuştu.