Gözler UEFA'da: Şampiyonlar Ligi finalinin yeri açıklanıyor

13 Mayıs 2021 Perşembe, 08:37

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planan Şampiyonlar Ligi finali hakemlerini açıklarken organizasyonun Türkiye'den alınacağı kararı da bugün duyurulacak. Dünkü UEFA açıklamasında, "Maçın 29 Mayıs Cumartesi günü 21.00'de oynanması planlanıyor ve mekan kısa süre içinde onaylanacak" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline 44 yaşındaki Antonio Mateu Lahoz'un atandığı kaydedildi. .

AVRUPA LİGİ FİNALİNE FRANSIZ HAKEM

26 Mayıs'ta Manchester United ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini ise, Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği açıklandı.

KUZU KUZU GİTTİ!

İngiliz basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Portekiz'e verildiğini yazmıştı. Geçtiğimiz günlerde İngiltere hükümetinin Türkiye’yi yüksek riskli ilan etmesi dolayısıyla ev sahipliği riske giren İstanbul Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak'' ifadelerini kullanmıştı.

THE TİMES 'PORTO FİNALİ AÇIKLANACAK' DEDİ

İngiliz The Times gazetesi son haberinde, "Şampiyonlar Ligi finali Porto'da. UEFA, 13 Mayıs'ta (bugün) kararı açıklayacak" bilgisini paylaştı. Dış basından sıklıkla gelmeye başlayan bu haberler üzerine gözler artık UEFA'nın yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.

Kaynak: Ajansspor