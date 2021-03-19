G.Saray’ın bugün ligde evindeki Rize maçında gözler kriz yaratan sahada
Galatasaray’ın bugün Süper Lig’in 31. haftasında evinde Çaykur Rizespor’la oynayacağı maç öncesi Sarı-Kırmızılı camia; teknik, taktik detaylar ve ilk 11’den çok son döneme damgasını vuran Türk Telekom Stadı’nın zeminindeki durumu merak ediyor. 14 Şubat’taki Kasımpaşa maçında şiddetli kar yağışı nedeniyle bozulan zemin, aradan geçen 1 ayda henüz toparlanamadı.
KURUTULDU, TOHUM EKİLDİ
8 yıldır drenaj sistemi değişmeyen, çatı nedeniyle yeterli güneş ışığı alamayan, zeminde biriken suyun tahliyesinde sorunlar yaşanan sahada, Kasımpaşa mücadelesi sonrası kurutma çalışmasının ardından tohum ekimi yapıldı. Ancak Galatasaray’ın ardından Erzurum ve Sivas’la oynadığı maçlarda da zeminle ilgili sıkıntı sürdü.
BOŞLUKLAR KAPATILDI
Galatasaraylı futbolcuları, Rize karşılaşmasında bu kez “kumlu” bir zemin karşılayacak. Tohum ekimi sonrası sahaya kumlama yapıldı. Bu uygulama, sahada “divot” diye adlandırılan yırtıkların ve boşlukların kapatılması, zeminin düz olması için hayata geçirilmesi gereken bir çalışma. Bu durumun Sarı-Kırmızılıların futbolunu nasıl etkileyeceği ise merak konusu... Galatasaray’da bozuk saha nedeniyle yönetimi eleştirdiği için geçen hafta Belhanda’nın sözleşmesi feshedilmiş, önceki gün de yıllardır Türk Telekom Stadyumu İşletme Direktörü olan Murat Ersoy’la yollar ayrılmıştı.
LİGDE RAKİP ÇAYKUR RİZE
Galatasaray, ligde bugün şampiyonluk iddiasını ve zirve takibini sürdürmek adına Çaykur Rizespor’la kritik bir maça çıkacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Cim-Bom’da sarı kart cezalısı Taylan forma giyemeyecek. Babel, Luyindama, Etebo ve Marcao, bugünkü maçta sarı kart görürse, milli aradan sonraki Hatayspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
GALATASARAY ADASI’NDA TAHLİYE KARARI
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazandı. İşletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verildi.
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