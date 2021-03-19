G.Saray’ın bugün ligde evindeki Rize maçında gözler kriz yaratan sahada

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

KURUTULDU, TOHUM EKİLDİ

8 yıldır drenaj sistemi değişmeyen, çatı nedeniyle yeterli güneş ışığı alamayan, zeminde biriken suyun tahliyesinde sorunlar yaşanan sahada, Kasımpaşa mücadelesi sonrası kurutma çalışmasının ardından tohum ekimi yapıldı. Ancak Galatasaray’ın ardından Erzurum ve Sivas’la oynadığı maçlarda da zeminle ilgili sıkıntı sürdü.

BOŞLUKLAR KAPATILDI

Galatasaraylı futbolcuları, Rize karşılaşmasında bu kez “kumlu” bir zemin karşılayacak. Tohum ekimi sonrası sahaya kumlama yapıldı. Bu uygulama, sahada “divot” diye adlandırılan yırtıkların ve boşlukların kapatılması, zeminin düz olması için hayata geçirilmesi gereken bir çalışma. Bu durumun Sarı-Kırmızılıların futbolunu nasıl etkileyeceği ise merak konusu... Galatasaray’da bozuk saha nedeniyle yönetimi eleştirdiği için geçen hafta Belhanda’nın sözleşmesi feshedilmiş, önceki gün de yıllardır Türk Telekom Stadyumu İşletme Direktörü olan Murat Ersoy’la yollar ayrılmıştı.

LİGDE RAKİP ÇAYKUR RİZE

Galatasaray, ligde bugün şampiyonluk iddiasını ve zirve takibini sürdürmek adına Çaykur Rizespor’la kritik bir maça çıkacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Cim-Bom’da sarı kart cezalısı Taylan forma giyemeyecek. Babel, Luyindama, Etebo ve Marcao, bugünkü maçta sarı kart görürse, milli aradan sonraki Hatayspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY ADASI’NDA TAHLİYE KARARI

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazandı. İşletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verildi.