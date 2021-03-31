Guardiola: "Aguero'nun yeri doldurulamaz"

31 Mart 2021 Çarşamba, 15:10

Önceki gün kulüpten yapılan açıklamayla ayrılığı kesinleşen Sergio Aguero için Pep Guardiola ilk kez açıklamalarda bulundu. Sky Sports’a verdiği röportajda Arjantinli futbolcuyla ilgili övgü dolu sözler kullanan Katalan teknik adam, "O bir efsane. Kulübün yıllar boyunca sahip olduğu en iyi santrafor oldu. Taraftarların, onunla birlikte oynayan oyuncuların ve burada yaşayanların akıllarında, kalplerinde ve ruhlarındaki yeri doldurulamaz. Harika bir futbolcu. Aklında hâlâ rekabetçi olmak varsa üç, dört veya beş yıl daha oynayabilir." dedi.

GOL REKORUNUN SAHİBİ

Manchester City’nin 2011-12 sezonunda kazandığı şampiyonluğun mimarı olan Aguero, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. 384 kez City formasını giyen Arjantinli oyuncu, 257 gol kaydetti. Guardiola Aguero’nun sezon sonunda ayrılacak olmasına rağmen hâlâ takım için önemli bir oyuncu olduğunu söyledi, “Önümüzde iki ay var. Bugünkü antrenmanda ne kadar istekli olduğunu bir kez daha gördüm. Bu sezon gol atabileceği birçok maç var. Maalesef uzun bir süredir kenardaydı. İnsanlar buna inanmayacak çünkü onsuz başarılı olduk. Ancak bazı anlarda onu gerçekten özledik.”

“ÜST DÜZEY BİR KULÜP OLMAMIZA YARDIM ETTİ”

Guardiola ayrıca, “Buraya geldiğimde kulüp birinci seviyedeydi. Sonrasında ise daha yukarıya onunla çıktık. İşte bu yüzden taraftarlar her zaman ona minnettar olacak. Joe Hart, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany ve David Silva. Birçok oyuncu gibi bu isimler kulübün çok daha iyi bir duruma gelmesine yardımcı oldular. Onlar olmadan başardıklarımızı gerçekleştiremezdik.” dedi.