Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'ı durdurulamıyor
İtalya Serie A'da lider Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve namağlup unvanını sürdürdü.
İtalya Serie A 13. hafta maçında Milan, sezona iyi bir başlangıç yapan Sassuolo'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti.
İki hafta sonra kazanan kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller Rafael Leao ve Theo Hernandez'den geldi.
Leao'nun maçın 6.2 saniyesinde kaydettiği gol İtalya Serie A tarihinin en erken golü oldu. 89 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, bu tarihi golün asistini yaptı. Ev sahibi ekibin tek sayısı 89'da Domenico Berardi'den geldi. Mert Müldür 61'de oyuna dahil oldu.
2-1'lik skorla sahadan ayrılan Milan, Inter'in önünde liderliğini sürdürdü.
INTER SERİYE DEVAM EDİYOR
Zirve takipçisi Inter haftayı kayıpsız geçti. Spezia'yı konuk eden Antonio Conte'nin öğrencileri rakibini 2-1 mağlup etti.
Inter'in golleri 51' Achraf Hakimi ve 71' Romelu Lukaku'dan(p) geldi.
Lacivert-siyahlılar bu sonuçla ligde üst üste altıncı maçını kazandı.
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