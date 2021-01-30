Hasan Kartal: Herhalde hocamız Rumence küfür etti, hakem de anladı attı
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kartal, "Hocamız Rumence hakeme küfür etti herhalde, hakem de onu anladı, attı. Bizim önümüzdeydi, bir şey görmedim. Tamamen takdir haklarını bizden yana değil diğer takımdan yana kullandı" dedi.
Zamanla daha iyi bir takım olacaklarını söyleyen Kartal, "Takımımız gayet iyiydi, önceden gördüğümüz Rizespor'dan daha iyi bir takım izledik" ifadelerini kullandı.
"HAKEM TAKDİR HAKLARINI DİĞER TAKIMDAN YANA KULLANDI"
Teknik direktör Sumudica'nın ikinci sarı kart ile oyundan atılmasına anlam veremediğini belirten ve hakemin yanlış bir karar verdiğini söyleyen Kartal, "Hakem hataları maçta yine vardı. Golü tekrar izlediğimizde daha iyi anlayabiliriz. Hakem bizim hocamızı neden attı? Rumence hakeme küfür etti herhalde, hakem de onu anladı, attı. Bizim önümüzdeydi, bir şey görmedim. Tamamen takdir haklarını bizden yana değil diğer takımdan yana kullandı. Herhalde hocamız Rumence küfür etti, hakem de anladı, attı. Durduk yere neden sarı kart versin. İlk sarı doğruydu. Hocamızın ilk maçında kırmız kart görmesine üzüldüm. Bu kadar kolay sarı kart gösterilmemeliydi" şeklinde konuştu.
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