Hatayspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu
Süper Lig’in 23. haftası bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın açılış maçı olan Hatayspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Mete Kalkavan olacak.
Süper Lig’in 23. haftası bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın açılış maçı olan Hatayspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Mete Kalkavan olacak.
Süper Lig’de 23. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 mücadele ile başlayacak. Saat 16.00’da haftanın açılış maçında Hatayspor - Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Suat Arslanboğa’nın düdük çalacağı mücadelede VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
Saatler 19.00’u gösterdiğinde ise sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Arda Kardeşler’in görev alacağı bu mücadelenin VAR hakemi ise Zorbay Küçük olacak.
Günün bir diğer mücadelesinde ise saat 19.00’da Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Serkan Tokat’ın orta hakem olduğu mücadelenin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.
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