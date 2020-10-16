Hatayspor’da 11 futbolcu ve teknik direktör pozitif!

16 Ekim 2020 Cuma, 18:47

Hatayspor’da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 19’a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan’a da virüse yakalanan isimlerden.

Hatayspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 test sonucunda 6 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Hatayspor’da bugün sayı 19’a çıktı. Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’da da bulgular pozitif olarak saptandı.

