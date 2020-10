Hazard'a arkadaş desteği!

15 Ekim 2020 Perşembe, 16:36

Real Madrid’in Belçikalı Kalecisi Thibaut Courtois, takım arkadaşı Eden Hazard’ın yakın zamanda kendisinden beklenen patlamayı yapacağını inandığını söyledi.

İspanyol radyosu Cadena Ser’e verdiği demeçte Thibaut Courtois; ‘’ Eminim ki en iyi Hazard’ı izlemeye çok yakınız. Çok arzulu ve çok çalışıyor. Bunu görebiliyorum. Yakında kendisini tekrar kanıtlayacaktır. ‘’ dedi. Real Madrid’e 2019’da Chelsea’den 1115 milyon Euro’ya transfer olan Eden Hazard, devam eden sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz maça çıkamadı. Courtois; Zidane’ın kendisine her daim güvendiğini ve bu durumu her daim hissettiğini de sözlerine ekledi. Courtois Cadena Ser’e verdiği röportajda ayrıca şu ifadeleri kullandı; ‘’ Madrid’in felsefesi kaleciler için bir baskı oluşturuyor. Kulübün oyun tarzı bazen kaleyi savunmayı zorlaştırıyor. Maç içinde önde oynadığımız için arkada boşluk bırakabiliyoruz. Bu nedenle konsantrasyonumu kaybetmemek için maç içinde sürekli konuşuyorum. Savunmadaki arkadaşlarımı daima uyarıyorum, konuşmazsanız her zaman sorun çıkar. ‘’