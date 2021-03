Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer: Türkiye'de çok iyi oyuncuları var

23 Mart 2021 Salı, 16:19

A Milli Takım'ın yarın karşılaşacağı Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, "Türkiye'de iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz" dedi.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında yarın Hollanda'yı ağırlayacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi konuk ekip son antrenmanını kendi tesisleri olan KNVB Kampüs'te TSİ 13.00'te yaptı. İdmanın ardından TSİ 14.30'da Hollanda'nın teknik patronu Frank de Boer ve orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FRANK DE BOER: EN ZOR KARARIMDI

Kadroda forvet Wout Weghorst'un yerine Ryan Babel ve Frenkie de Jong tercihi için Frank de Boer, "Wout Weghorst ile birlikte iyi işler yaptık. Bir karar verdik ve Wout Weghorst şu an aramızda değil. En zor kararımdı. Koronavirüsle ilgili her ülke sorun yaşıyor. Pek fazla antrenman yapamıyorsunuz, analizlerle bir karar vermek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımı'nın iyi oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz. Onun dışında da çok iyi oyuncuları var" değerlendirmesini yaptı.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Frank de Boer, "Türkiye'de 6 ay oynadım, orada harika taraftarlar gördüm. Türkiye'nin şu an taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin muhteşem kitleleri var" dedi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da oynayan Georginio Wijnaldum ise ırkçılıkla ilgili bir soruya yanıt verirken birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. 30 yaşındaki oyuncu "Sahada ırkçılık olursa hep birlikte tepki göstermemiz gerekiyor. Tek başınıza ırkçılıkla mücadele edemezsiniz" diye konuştu.