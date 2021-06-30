İASKF seçimleri olaylı başladı

Bugün düzenlenen İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimleri olaylı başladı.

Arif Kızılyalın
30 Haziran 2021 Çarşamba, 14:14
İASKF seçimleri olaylı başladı
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İASKF'nun yeni başkanını tayin edecek seçime yoğun katılım oldu.

Delegelerin içeriye girerken atışmaları ve kimlik yüzünden tartışmaları ise kongreye damga vurdu.

Seçimin başında yaşanan olay havayı gerginleştirse de seçim olağan akışında sürüyor. 


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