Ibrahimovic'ten kötü haber

Milan'da top koşturan Zlatan Ibrahimovic, dün oynanan Roma maçında sakatlandı. İsveçli yıldız, Manchester United'la oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yer alamayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2021 Pazartesi, 21:35
Ibrahimovic'ten kötü haber
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Serie A'nın 24. haftasında deplasmanda Roma'yı 2-1 yenen Milan, zirve takibini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takımda Zlatan Ibrahimovic sakatlık yaşayarak 56. dakikada yerini Leao'ya bıraktı.

Kasık sakatlığı yaşayan 39 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında 11 Mart'ta Manchester United'la oynanacak maçta yer alamayacak. Ibrahimovic'in ikinci maça yetişme durumu henüz belli değil.

UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

2016 - 2018 yılları arasında Manchester United forması giyen Zlatan Ibrahimovic, 59 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu 29 gol kaydederken, 10 asist yaptı.

İsveçli golcü, İngiliz kulübüyle UEFA Avrupa Ligi, İngiliz Lig Kupası ve İngiliz Süper Kupası kazandı. Burada uzun süreli sakatlık yaşayan Ibrahimovic Mart 2018'de Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu.


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