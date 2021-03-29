İngilizler duyurdu! Cengiz Ünder, Leicester City'den ayrılıyor...
Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder'in İngiliz ekibinin oyun sitemine uymadığı ve sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi.
İngiltere basınında çıkan haberlerde 23 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonu Leicester City'den ayrılabileceğini yazdı. Haberde kiralık olarak oynayan milli yıldızın yetenekli bir futbolcu olduğu ancak İngiliz ekibinin sistemine uymadığı için gelecek sezon kadroda düşünülmediğinden bahsedildi.
Sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan Leicester City'ye 3 milyon avro karşılığında kiralık olarak transfer edilen milli futbolcu, İngiliz ekibiyle çıktığı Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Son olarak Premier Lig'de 28 Şubat'ta oynanan Arsenal karşısında 39 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle 1 aydır forma giyemiyor.
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