Inter, Arjantinli forvet Correa'yı kadrosuna kattı
Inter, Arjantinli forvet Correa'yı kadrosuna kattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Lazio’da forma giyen Arjantinli forvet Joaquin Correa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Arjantinli oyuncunun zorunlu satın alma koşuluyla Lazio’dan kiralandığı bildirildi.
Correa’nın ayrıca 30 Haziran 2025'e kadar olan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Böylece Inter'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi, bir süredir kadroya katmak istediği Lazio'dan eski öğrencisi Correa'nın transferini tamamlamış oldu.
Correa, daha önce Lazio, Sevilla, Sampdoria ve Estudiantes'te forma giymişti.
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