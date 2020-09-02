İran'dan yabancı futbolcu yasağı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 13:23

İran'da tarihi bir karar alındı. İran Futbol Federasyonu yabancı futbolcu ve yabancı teknik direktör transfer edilmesini yasaklandı.

İran Lig yönetimi tarafından alınan kararda pandemi sürecinde yaşanan ekonomik krizin de faktörüyle, bütün kulüplere yabancı futbolcu ve yabancı teknik direktör konusunda transfer yasağı geldi. geldi. Lig yönetimi ile federasyon arasında arasında yapılan görüşmede transfer döneminde bütün kulüplerin oyuncu alması yasaklandı.

Karar resmi olarak açıklandı ve yeni sezondan itibaren yürürlülüğe girecek.