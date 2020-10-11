İstanbul BBSK, İnegöl'ü rahat geçti: 3-1
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Kaan Öztürk, Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Gökhan Çatal)
İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Bertuğ Öndeş, Gjorgiev, Bahov (Umut Özdemir, Caner Dengin, Berkay Dağlı, Emre Çetinkaya, Berkun Üstündağ, Ahmet Arslan)
Setler: 25-21, 21-25, 26-24, 25-18
Süre: 124 dakika (33, 31, 35, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.
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