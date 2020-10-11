İstanbul BBSK, İnegöl'ü rahat geçti: 3-1

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA
11 Ekim 2020 Pazar, 16:43
İstanbul BBSK, İnegöl'ü rahat geçti: 3-1
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Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Kaan Öztürk, Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Gökhan Çatal)

İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Bertuğ Öndeş, Gjorgiev, Bahov (Umut Özdemir, Caner Dengin, Berkay Dağlı, Emre Çetinkaya, Berkun Üstündağ, Ahmet Arslan)

Setler: 25-21, 21-25, 26-24, 25-18

Süre: 124 dakika (33, 31, 35, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.


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