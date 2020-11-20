12 Dev Adam'ın yeni antrenörü kim olacak?
TBF A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Şimdi ise gözler yeni isme çevrildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu deprem etkisi yaratan bir kararla, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Şimdi ise gözler yeni isme çevrildi.
TBF'ye yakın isimler (A) Milli Basketbol Takımı'nın yeni antrenörünün orhun Ene olacağını iddia ettiler. Orhun Ene, TOFAŞ'ta iyi bir persformans göstermişti. Yine Galatasaray'dan ayrılan Ertuğrul Erdoğan da adaylar arasında.
Basketbol camiası ise Milli Takım'ın başına Erman Kunter, Ergin Ataman ya da Oktay Mahmuti'den birinin getirilmesini istiyor. Camia Orhun Ene'ye de sıcak bakıyor. Ancak Hidayet Türkoğlu federasyonu Kunter, Ataman ve Mahmuti'ye teklif ötürmedi.
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