İşte Nisan ayına kadar seyircisiz oynanacak derbiler
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "1 Nisan'a kadar seyircisiz devam edeceğiz" sözleri üzerine gözler o tarihe kadar oynanacak büyük maçlara çevrildi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "1 Nisan'a kadar seyircisiz devam edeceğiz" sözleri üzerine gözler o tarihe kadar oynanacak büyük maçlara çevrildi.. Nisan 2021 tarihine kadar olan bölüm önümüzdeki 5 haftayı kapsıyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası olan maç haftasının ışında, 27, 28, 29, 30 ve 31. haftasında karşılaşmalar Özdemir'in belirttiği üzere kesin olarak seyircisiz oynanacak. 1 Nisan'dan sonraki durum yeniden değerlendirme sonrası netleşecek.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
İşte Nisan ayı başına kadar olan bazı çarpıcı maçlar:
?26. hafta - Başakşehir - Trabzonspor (19 Şubat Cuma)
?27. hafta - Trabzonspor - Fenerbahçe (28 Şubat Pazar)
?30. hafta - Başakşehir - Beşiktaş (14 Mart Pazar)
?31. hafta - Beşiktaş - Fenerbahçe (21 Mart Pazar)
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