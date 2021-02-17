İşte Nisan ayına kadar seyircisiz oynanacak derbiler

17 Şubat 2021 Çarşamba, 18:50

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "1 Nisan'a kadar seyircisiz devam edeceğiz" sözleri üzerine gözler o tarihe kadar oynanacak büyük maçlara çevrildi.. Nisan 2021 tarihine kadar olan bölüm önümüzdeki 5 haftayı kapsıyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası olan maç haftasının ışında, 27, 28, 29, 30 ve 31. haftasında karşılaşmalar Özdemir'in belirttiği üzere kesin olarak seyircisiz oynanacak. 1 Nisan'dan sonraki durum yeniden değerlendirme sonrası netleşecek.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

İşte Nisan ayı başına kadar olan bazı çarpıcı maçlar:

?26. hafta - Başakşehir - Trabzonspor (19 Şubat Cuma)

?27. hafta - Trabzonspor - Fenerbahçe (28 Şubat Pazar)

?30. hafta - Başakşehir - Beşiktaş (14 Mart Pazar)

?31. hafta - Beşiktaş - Fenerbahçe (21 Mart Pazar)