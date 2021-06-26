İzmir BŞB'de şampiyonluk heyecanı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 12:17

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, HDI Sigorta Süper Ligi Play-Off serisindeki iki rakibini yenerek adını üç maçlık final serisine yazdırmayı başardı. Üç etap halinde oynanan normal sezonu 14 maçta 13 galibiyetle lider bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, oynadığı dört maçı kazanıp final biletini altı. Çeyrek finalde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 75-37 ve 60-51'lik skorlarla eleyen İzmir ekibi, yarı finalde ise Galatasaray'ı 73-67 ve 59-57 yenmeyi başardı. İzmir Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi Beşiktaş HDI Sigorta-1907 Fenerbahçe maçının galibi olacak.

Üç maç üzerinden oynanacak final serisinin ilk maçı yarın saat 18.00'de başlayacak. İkinci maç bir gün sonra aynı saatte yapılacak, gerek duyulursa 29 Haziran Salı günkü karşılaşma ile şampiyon belli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2001, 2002, 2003 ve 2004 sezonlarında rekorlar kırarak şampiyon olmuş, 2019 yılında ise 1907 Fenerbahçe ile oynadığı final maçını son topta kaybetmişti. Lig, geçen yıl pandemi nedeniyle oynanmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, rakiplerin Play-Off öncesinde önemli transferler yaptığını vurgulayarak, “Ancak biz, 2019'da son topta kaybettiğimiz şampiyonluğu bu kez kazanmak ve 17 yıl aradan sonra Süper Lig'de bir kupa daha almak istiyoruz" dedi.