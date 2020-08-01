Juventus'un 'Demir' adamı Merih 201 gün sonra!
Serie A’nın 19. haftasında Roma deplasmanında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, 201 gün aradan sonra sahalara döndü.
Serie A’nın 19. haftasında Roma deplasmanında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, 201 gün aradan sonra sahalara döndü.
Serie A’nın 38. ve son haftasında şampiyon Juventus, Roma’yı konuk ediyor. Ligin 19. haftasında Roma maçında sakatlanan uzun bir sakatlık dönemi geçiren milli oyuncu Merih Demiral da bu akşam oynanan maçın ikinci yarısında görev aldı. 51. dakikada Leonardo Bonucci yerine giren Merih Demiral, 201 gün sonra yeşil sahalara dönmüş oldu.
Video Haberler
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Kaçan kurbanlığa böyle seslendi: Gel kurban olduğum