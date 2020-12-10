Kadın hentbolcular, ırkçılığı protesto etti
Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain-Başakşehir maçında antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırıyı, antrenmanda diz çökerek protesto etti.
Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain-Başakşehir maçında antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırıyı, antrenmanda diz çökerek protesto etti.
Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam Paris Saint Germain-Başakşehir maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemine tepkiler sürüyor. Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları da yaşanan ırkçılığa sessiz kalmadı. Kadrosunda Rus Alexandra Sannikova, Makedon Jacquy Yannick Baniomo, Kamerunlu Isabella Noelle Mben Bediang ve Monika Janeska'nın da yer aldığı Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, hafta sonu oynayacağı Anadolu Üniversitesi karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda, ırkçılığa karşı tek yürek oldu. Bütün takım, antrenmana ırkçılığa tepki amacıyla diz çökerek başladı.
SPORCULARDAN AİLE VURGUSU
Hentbol takımı sporcularından Kamerunlu Monika Janeska, farklı ülkelerden gelen sporcular olarak din-dil ayrımı olmadan bir arada mutlu bir şekilde yaşadıklarını söyledi. Takımın kalecisi Kamerunlu Isabella Noelle Mben Bediang da Konyaaltı Belediyespor'da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sporda ırkçılığa hayır diyorum, hepimiz eşitiz" dedi. Makedon oyuncu Jacquy Yannıck Baniomo ise "Biz bir aileyiz" mesajı verdi. Büşra Işıkhan, din, dil, ırk ayrımı olmadan oynayan sporcular olduğunu, önemli olanın aile olmak olduğunu dile getirdi.
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