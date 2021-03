Karadeniz derbisi Giresunspor'un!

20 Mart 2021 Cumartesi, 21:25

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu

YILPORT SAMSUNSPOR : Nurullah- Kerem, Veli, Erkam, Caner, Savicevic (Dk. 77 Oğuz), Djedje, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit), Yasin (Dk. 84 Burak), Hamroun (Dk. 64 Kubilay), Mathias (Dk. 84 Guido)

GZT GİRESUNSPOR : Tolgahan- Diarra, Hüsamettin (Dk. 85 Kerem Kalafat), Mehmet, Eren, Nalepa (Dk. 71 Erol Can Akdağ), Balde, Sergen (Dk. 90 Abdou Razack Traore), Hayrullah, Uzodimma (Dk. 90 Marko Milinkovic), Caner Hüseyin Bağ

GOLLER : Dk. 90+1 ve Dk. 90+7 Abdou Razack Traore, (Gzt Giresunspor)

SARI KARTLAR : Caner (Yılport Samsunspor) Erol Can Akdağ (Gzt Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Kerem Can Akyüz, Dk. 80 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1’inci Lig’in 27’nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında 9 kişi kaldığı maçta Gzt Giresunspor’a 2-0 mağlup oldu.

27’nci dakikada ani gelişen atakta Kerem’in ceza sahasına yaptığı ortaya Gökhan Karadeniz’in gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

36’ncı dakikada Gökhan Karadeniz’in pasıyla buluşan Savicevic’in ceza sahasından kaleye çektiği şutta kaleci Tolgahan iki hamlede topun sahibi oldu.

43’üncü dakikada organize gelişen atakta Kerem’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mathias’ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

64’üncü dakikada Caner’in ceza sahasına yaptığı ortada Savicevic’in indirdiği topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+1’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci ile karşı karşıya kalan Traore’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

90+7’nci dakikada hızlı gelişen Giresunpor atağında topla buluşan Traore, uzun süre topu sürdükten sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çapraz pozisyondan yaptığı ayak içi vuruşta top ağlara gitti: 0-2.