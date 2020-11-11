Karşıyaka'nın gol makinesi Hakan Kuş

11 Kasım 2020 Çarşamba, 12:30

Bu sezon yalnız ilk hafta Isparta 32 Spor ve son maçta Çatalcaspor deplasmanında skor üretemeyen Hakan Kuş, üst üste 5 maçta ise gol atmayı başarıp kariyerinde bir ilki yaşadı. 2012 yılında profesyonelliğe geçtiği transfer yasaklısı Karşıyaka'da Can Erdem'in ayrılışı sonrası 2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren sürekli ilk 11'de forma giymeye başlayan, suskun kaldığı dönemlerde eleştiri oklarının hedefi olan Hakan, bu sezon takımın 7 maçta attığı 14 golün neredeyse yarısını tek başına üretti.