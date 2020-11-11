Karşıyaka'nın gol makinesi Hakan Kuş

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yarın oynaması gereken Arhavispor maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Karşıyaka'da golcü Hakan Kuş, bu sezonki performansıyla takımını zirveye taşıdı. Yeşil-kırmızılı formayla 2018-19 sezonunda 12 gol atan Hakan, 8 golle tamamladığı geçen sezon ilk 7 maçta suskun kaldı. Bu sezona ise müthiş başlayan 26 yaşındaki hücum silahı, ilk 7 haftada 6 kez ağları sarsıp şimdiden geçen yılki performansına yaklaştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 12:30
Karşıyaka'nın gol makinesi Hakan Kuş
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Bu sezon yalnız ilk hafta Isparta 32 Spor ve son maçta Çatalcaspor deplasmanında skor üretemeyen Hakan Kuş, üst üste 5 maçta ise gol atmayı başarıp kariyerinde bir ilki yaşadı. 2012 yılında profesyonelliğe geçtiği transfer yasaklısı Karşıyaka'da Can Erdem'in ayrılışı sonrası 2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren sürekli ilk 11'de forma giymeye başlayan, suskun kaldığı dönemlerde eleştiri oklarının hedefi olan Hakan, bu sezon takımın 7 maçta attığı 14 golün neredeyse yarısını tek başına üretti.


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