Kartal taklidi yaptı, Beşiktaşlıları kızdırdı

06 Kasım 2020 Cuma, 23:23

Gaziantep-Beşiktaş maçına ev sahibi ekibin teknik direktörü Sumudica damgasını vurdu. Kartal sevinci yapan ve Beşiktaş antrenörü Murat Şahin'le tartışan Rumen teknik adama kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'den uyarı geldi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş maçı sonrası yapıtığı açıklamada, maç esnasında her iki takımın yedek kulübelerinde çıkan gerginlik ile ilgili konuştu. Büyükekşi, maçın heyecanına bağlı olarak istenmeyen durumlar olabileceğini ifade ederek, bundan sonraki maçlarda teknik heyete dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunacaklarını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3-1 galip geldikleri Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Maç esnasında böyle heyecanlı hareketler olabiliyor. Maçın heyecanını yaşayan her iki taraf bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyorlar. İnşallah bundan sonraki maçlarda teknik heyetimizin daha dikkatli olması için gerekli uyarıları yapacağız" dedi.