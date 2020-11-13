Kasımpaşa’da İrfan Buz dönemi
Kasımpaşa, Teknik Direktör İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Teknik Direktör İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adamını buldu. Paşa, takımın başına İrfan Buz’u getirdi. Konuyla ilgili lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
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