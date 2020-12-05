Kasımpaşa'nın VAR isyanı!

05 Aralık 2020 Cumartesi, 09:31

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, ilk yarının uzatma dakikalarında yedikleri golün pahalıya mal olduğunu söyledi.

Çapa, "Son karşılaşmada orta sahada baskıyı çok iyi yapıp geçiş oyunun iyi oynayan Beşiktaş vardı. Bunu kırmaya çalıştık. Kafamızdaki kadroyu vakalardan dolayı oynatamadık. Hazır olmayanları oynatmak zorunda kaldık." dedi.

İlk yarıda dengeli bir karşılaşma oynandığını söyleyen Çapa, "Beşiktaş'ın orta sahadaki aksiyonların engellemek adına savunma düzenimizi değiştirdik. Top rakipteyken 5-4-1, bizdeyken 3-4-3'e dönecek anlayışla çıktık. İlk 10 dakika tedirgin oynadık sonra top bizde kaldı. Pozisyon üretmeye çalıştık. Sonraki süreçte dengeli bir karşılaşma oldu. İlk devrenin son dakikasında yediğimiz gol pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

"VAR HAKEMİNİN ÇAĞIRMAMASI ÜZÜCÜ"

Mensah'ın golünün hamlelerini de zora soktuğunu söyleyen Çapa kırmızı kart konusunda ise şunları kaydetti:

"İlk yarıdaki gol devre arasında yapabileceğimiz hamleleri zora soktu. İkinci yarı oyuncularımıza orta saha ve savunma arasındaki alanı iyi değerlendirmelerini söyledik ama kırmızı kart oldu. VAR hakeminin çağırmaması üzücü. Görüntüyü tekrar gördüklerinde kararın doğru olmadığını düşüneceklerdir. Yusuf ve Fode'nin oyundan düşmesi Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı. Top bizdeyken iyi değerlendiremedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim, biz ise önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız. Başka fire vermezsek tekrar geçtiğimiz sezonki seviyemizi yakalayacağız diye düşünüyorum."