Katarlı yayıncı kuruluşun zam oyunu!
Katarlı yayıncı beIN Sports, taraftar paketine %100 zam yaptı, kulüplere ise %11 zam verdi!
2020/21 futbol sezonunun başlamasına rağmen yayıncı kuruluş ve kulüpler arasındaki pazarlık devam ediyor.
Yayıncı kuruluşun son teklifinin 2 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon 2.3 milyar lira ödeyen yayıncı kuruluş indirim talebinde diretiyor. 2017/18 sezonundan bu yana yayıncı kuruluş spor paketine yüzde %100'den fazla zam yaptı.
Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezon spor paketi fiyatı 69 TL idi. Bu rakam bu sezon 169 TL'ye çıktı. Aynı sezon yayıncı kuruluş kulüplere yaklaşık 1.8 milyar TL'lik ödeme yapmıştı.
Kaynak: Ajansspor
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