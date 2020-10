16 Ekim 2020 Cuma, 05:30

At yarışları farklıdır. Güncel haberler yerine daha çok tahmin ve yorumlar yapılır. Özellikle olumsuzlukların gün yüzüne çıkmamasına çok dikkat edilir. Oysa yarışseverlerin sektör içinde olup bitenleri bilmesi doğal hakkı değil mi? Cumhuriyet olarak her zaman yaptığımız haberlerle yarışseverleri aydınlatmaya çalışmışızdır. Geçenlerde camianın içinden, at sevdalısı Burhan Kaya aradı. Şikâyetlerinin olduğunu söyledi. Önemli konulara parmak bastı.

SKANDALLAR DİZ BOYU

“Skandalların başında, özellikle bazı at sahipleri son zamanlarda atlarını, maiden koşudan çıkarmak istememesi geliyor. Bu at sahipleri atlarını maiden koşuda koşturup, atını yarış kazanmaya zorlamayarak, yarış kazanmadan, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik ikramiyelerini topluyor. At sahibi kazanıyor. Jokey kazanıyor. Bu işi yöneten TJK, parasını kazanıyor. Burada kaybeden elbette ki, o kazanacak gözüyle baktığı atın üstüne oyun oynayan ama at kazanmaya koşmayınca hem parasını hem de hayallerini kaybeden yarışsever oluyor. Her şey anlık ve dakikalar içinde gerçekleştiği için, bu durum maalesef çok çabuk tüketiliyor. Yapılan yanlışlar hiçbir yerde dile getirilmiyor.

‘JOKEYLER TEHLİKE SAÇIYOR’

Bir başka tartışması gereken husus, jokeylerin nerdeyse her koşuda birbirlerinin koşu yoluna girip, arkadaşlarını adeta ölümle burun burana getirmesidir. Nitekim bu kötü hırsları yüzünden geçmişte bir çok jokey hayatını kaybetmiş, ya da hayata tutunanların da, jokeylik kariyeri bitmiştir. Her hipodromda, Tarım Bakanlığı’na bağlı mahalli komiserler kurulu olmasına rağmen, olumsuz tablolar görmezden geliniyor. Camianın ileri gelenlerini göreve davet ediyorum. Skandallar daha fazla büyümesin. Gerekli tedbirler bir an önce alınsın.”