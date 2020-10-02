Kayserispor, Ankara'da hayat buldu
MKE Ankaragücü: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Paintsil, Lukasik, Diousse, Adzic, Alper Potuk, Börven
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Attamah, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak, Kanga
Gol: Dk. 42 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 4. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında maçı 1-0 önde tamamladı.
11. dakikada Pinto'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına arka direkte Adzic'in yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
18. dakikada Adzic'in pasıyla topla buluşan Börven'in ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
23. dakikada Lukasik'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen İlhan Parlak'ın ceza yayına girmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
42. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 0-1
İlk yarı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da skor değişmedi. Maç 1-0 bitti.
En Çok Okunan Haberler
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Ben Azeri Sanatçı değilim...
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Saray'ın harcamaları 4 kat arttı!
- Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu
Video Haberler
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
En Çok Okunan Haberler
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Ben Azeri Sanatçı değilim...
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Saray'ın harcamaları 4 kat arttı!
- Berna Laçin'den Fahrettin Koca'ya 'gebelik testi' sorusu