Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

05 Ocak 2021 Salı, 09:16

Ligin 16'ıncı haftasında oynanan Beşiktaş maçı yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile el sıkıştı.

Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı. Sarı kırmızılılar teknik direktör Petrescu ile anlaştı. 53 yaşındaki Rumen çalıştırıcının 2-3 gün içinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.