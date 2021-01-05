Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş maçı yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile el sıkıştı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2021 Salı, 09:16
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Ligin 16'ıncı haftasında oynanan Beşiktaş maçı yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile el sıkıştı.

Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı. Sarı kırmızılılar teknik direktör Petrescu ile anlaştı. 53 yaşındaki Rumen çalıştırıcının 2-3 gün içinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.


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