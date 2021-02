Kazada yaşamını yitiren bisiklet sporcusu Zeynep Aslan için bir araya geldiler

04 Şubat 2021 Perşembe, 13:46

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Zeynep Aslan (32) için kazanın meydana geldiği alanda bir araya gelen bisiklet gönüllüleri, son 1 ayda 11 bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirterek, trafikte güvenlik önlemlerinin artırılması istedi.

Çiğli'nin Kaklıç Mahallesi yakınlarında geçen yıl ekim ayında meydana gelen kazada, Aycan Yörük yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Arslan için bisiklet gönüllüleri anma etkinliği düzenledi. Bisikletliler Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelikörs, 12 yaşında bir kız çocuğu annesi olan ve geçen yıl ağustos ayında Bursa'da düzenlenen ‘Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda kadınlar kategorisinde birinci gelen genç sporcu için bir araya geldiklerini belirtti.

‘TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ BİLİNÇLENMELİ’

Menemen 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde Zeynep Aslan’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın duruşmasını takip edeceklerini bildiren Ahmet Çelikörs, “Amacımız farkındalık oluşturmak. Dün Ankara'da yine bir bisikletli kazada yaşamını yitirdi. Her gün bir can daha ‘bisiklet farkındalığı’ olmaması nedeniyle yaşamını yitiriyor. Menemen'deki mahkemede taraf olarak bulunmayı planlıyoruz. Bisikletli ölümlerinin durmasını istiyoruz. Özellikle ticari araç sürücülerinin kurallara uyması bizim için önemli. Taksi ile içecek ya da ekmek gibi ürünleri dağıtan hafif ticari araçları kullananların farkındalığının artmasını istiyoruz. Bisiklet, çağdaş uygarlık seviyesinde olan ülkelerin ulaşım aracı. Bunun ülkemizde de aynı konuma getirilmesi için mücadelemiz sürüyor. Farkındalık kampanyalarımız, ülkenin her tarafında devam ettirilmeli. Güvenli alt yapı, yollar ve işaretlemelerin yapılması gerekiyor ama en önemli faktör sürücülerin bu konuda duyarlı olması. Biz kooperatif olarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği fonlarıyla toplumda bisiklet farkındalığı yaratmak için belediye ile ortaklaşa kampanyalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kazanın gerçekleştiği Menemen yolu üzerindeki alanda anma etkinliği yaparak, bisiklet farkındalığı oluşturmak isteyen İzmirli bisiklet severlere İstanbul ile Ankara'dan gönüllüler destek verdi. Zeynep Arslan'ın yakınlarının da katıldığı buluşmada Bisikletli Yaşam Platformu adına konuşan Mustafa Karakuş, ölümlerin tamamının bisikletlilerin emniyet şeridinde arkadan çarpmayla hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Kazaların en çok İzmir ve Ankara'da yaşandığını söyleyen Karakuş, Ankara'da 19 yaşındaki bisikletli Umut Gündüz'ün alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Karakuş, “Son 1 ayda çarpmalarla ölen bisikletli sayısı 11'e yükseldi. Son iki yılda ise bisiklet kazalarıyla 258 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.