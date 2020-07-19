Kırmızıya göz kırpan derbi!
Avrupa'daki sıralamayı etkileyecek Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistikler göze batıyor.
Avrupa'daki sıralamayı etkileyecek Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistikler göze batıyor.
Süper Lig'in 33. haftasındaki derbide karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti.
Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.
Derbilerde son 9 maçta hakemler 13 kırmızı kart gösterdi.
Video Haberler
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler
- Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var