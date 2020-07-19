Kırmızıya göz kırpan derbi!

19 Temmuz 2020 Pazar, 18:47

Avrupa'daki sıralamayı etkileyecek Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistikler göze batıyor.

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbide karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti.

Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine ulaştı.

Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.

Derbilerde son 9 maçta hakemler 13 kırmızı kart gösterdi.