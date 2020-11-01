Kızılcabölükspor - Belediye Derincespor: 1-1

01 Kasım 2020 Pazar, 15:18

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş (xx), Oğuz Akyüz (xx), Tolga Özcan (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas (xx) – Hüseyin (xx) (Dk. 80 Abdullah), Mustafa Altun (xx) (Dk. 85 Abdullah), Semih Mustafa (xxx), Ümit (xx), Yunus Emre (xxx), Ömürcan (x) (Dk. 59 Murathan xxx), Berkan (x) (Dk. 59 Atalay xx), Kıvanç (xx), Can (xx), Erdem (xxx)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre (xx) – Sercan (xxx), Melih (xxx) (Dk. 90 Tayfun), Koray (xx), Gökhan (xxx), Mehmet Bağlı (xx), Efe (xx), Muhammed Enes (xx), Tayfur Emre (x) (Dk. 62 Arda xx), Mehmet Tosun (x) (Dk. 70 Doğancan xx), Sinan (xx)

GOLLER: Dk. 55 Gökhan (Derincespor), Dk. 60 Murathan (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Berkan, Ümit (Kızılcabölükspor), Tayfur Emre, Gökhan, Doğancan (Derincespor)

MİSLİ.com 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta 7’nci hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde Belediye Derincespor’la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta konuk ekip 55’inci dakikada Gökhan’ın golüyle öne geçerken, Kızılcabölükspor 60’ıncı dakikada Murathan’ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1. Bu sonuçla galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen iki ekipten Kızılcabölük temsilcisi 8 puana, Derincespor ise 10 puana yükseldi.

55'inci dakikada konuk ekipte sağ kanattan ceza sahası içine giren Gökhan plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

60'ıncı dakikada Kızılcabölükspor skora denge getirdi. Sağ kanattan bindiren Kıvanç'ın yerden ortasında arka direkte bomboş pozisyondaki Murathan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1. Maç bu skorla sona erdi.