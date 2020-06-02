Köln paramparça!
Almanya Bundesliga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda FC Köln'ü 4-2 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 29'uncu hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda FC Köln'ü 4-2 mağlup etti.
RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini 7'nci dakikada Cordoba açarken, ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 20'de Schick, 38'de ise Nkunku ile rakibine yanıt veren Leipzig, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 dakikada 3 gol geldi. 50'de Leipzig, Werner ile farkı 2'ye çıkartırken, 55'te Modeste farkı yeniden 1'e çekti. 57'nci dakikada Olmo ile fişi çeken Leipzig, müsabakayı 4-2'lik skorla galip bitirdi.
Bu sonuçla Leipzig puanını 58'e yükseltirken, FC Köln ise 34 puanda kaldı.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı