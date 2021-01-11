Konyaspor sertleşti

11 Ocak 2021 Pazartesi, 13:44

Açıklama şöyle;

"Sezon başından bu yana sürekli skora direkt etki eden hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşıyoruz. Dün Karagümrük ile oynadığımız müsabakada müsabakanın hemen başında Balkovec'in ceza sahası içinde Levan Shengelia'ya yaptığı hareket bir gün önce Kayserispor Malatya maçında Semih Kaya'nın Alibec'e yaptığı ve penaltı kararının çıktığı hareketin başlangıcı ve sonucu dahil olmak üzere bire bir kopyasıdır. Pozisyonun tek farkı VAR marifetiyle o pozisyona penaltı kararı çıktı biz de ise oyun devam etti.

‘ARTIK KABUL EDİLEMEZ’

Artık bunun bir standardının olması zaruridir. Aynı pozisyonlara birbirinden farklı kararlar veriliyorsa bunu "hakem yorumu" olarak izah etmek mümkün değildir. Üstelik dünkü maçta aynı pozisyona maçın hakeminin her iki futbolcu topa temas dahi etmemişken "topa müdahale" şeklinde hareket yaparak oyunu devam ettirmesi kabul edilemez.

Dün VAR hakemi ve yardımcıları bu pozisyonu sanki saniyelerle yarışırcasına inceledi. Oysa son haftalarda Hatay'da 25 saniye önceye gidildi dakikalarca izlendi. Ankaragücü, Kayseri maçlarında yaşadıklarımız ortada. Galatasaray maçında zorlama bir penaltıyla skor eşitlendi. Örneklerini çoğaltmak mümkün ama ne yazık ki dün yüzde 100 penaltımıza bir önceki gün bire bir örneği yaşanmasına rağmen devam kararı çıktı.

Şu unutulmamalı ki; sahaya çıkan ya da VAR'ın başında duran tüm hakemler skoru etkileyen her kararda vebal altındadır. Ve bu vebal Konyaspor adına giderek çoğalmaktadır."