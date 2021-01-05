Konyaspor'dan 'büyük seri' 3 büyükleri de yendi!

05 Ocak 2021 Salı, 22:13

İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor, 2020-21 sezonunun ilk yarısında üç büyüklerle oynadığı maçlarda 'büyük' performans gösterdi.

Ligin başında ilk büyük maçını Torku Arena'da Beşiktaş'a karşı oynayan Konyaspor, Levan Şengelia ve Artem Kravetz'in attığı 2'şer golle rakibini 4-3 mağlup etti.

İsmail Kartal maç sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı çok iyi çalıştıklarını söylemişti. Kartal şöyle konuşmuştu: "Beşiktaş’ı iyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Antrenmanlarda bazı oyuncularımız belki biraz acı çekiyorlar ama acı çekmeden de zaferler gelmez. Gerçekten çok iyi çalıştık. Taktik, disiplin olarak rakibimizin ne yapacağını ve bizim onlara karşı hikayemizin ne olduğunu çok iyi anlattık. Oyuncularımda taktik ve disiplin olarak maç başından sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar."

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE'YE İLK YENİLGİYİ TATTIRDILAR

İsmail Kartal, uzun yıllar forma giydiği bir sezon teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye bu ssezon ilk yenilgiyi tattırmıştı. Beşiktaş maçından sonra galibiyet sevinci yaşayamayan Konyaspor, Kadıköy'de Jevtovic ve Kravets'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

İsmail Kartal, maç sonu Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiğini söylemişti. Kartal, "Fenerbahçe'nin 3. bölgede baskı yapmadığını biliyorduk buna çalıştık. Hafta başından beri tek tek oyuncularıma nerede ne yapacaklarını anlattım. Alan savunması yaptık, duran toplarla ilgili oyuncularım çok iyiydi. Maçı kazanmak için buraya geldik. Bu kadar hasta ve sakat oyuncularımızın olmasına rağmen kazanmak istiyorduk. Bugün oyuncularıma kendi futbolunuzu oynayın, kazanırız ya da kaybederiz fark etmez dedim. Oyuncularım da çıktılar verdiğim görevleri, taktiksel anlamda yerine getirdiler" demişti.

GALATASARAY'A DA LİSTEYE EKLEDİ

İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor 2021'in kendisi için ilk büyük maçında bu kez Galatasaray'ı konuk etti. Erdon Daci'nin 2, Uğur Demirok ve Kravetz'in golleriyle Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a karşı da 4 gol bulmayı başaran Konyaspor maçtan 4-3 galip ayrıldı.

Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu beş maçın dördünü kaybeden İsmail Kartal, altıncı karşılaşmada ikinci kez kazanma mutluluğu yaşadı. Kartal, Fenerbahçe'nin başındayken Mart 2015'te Galatasaray'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Kaynak: Ajansspor