Koronavirüs gölgesinde ATP finalleri
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde Rus Daniil Medvedev, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yendi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde Rus Daniil Medvedev, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da pandemi endişesi altında düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti.
Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ikinci günün kapanış maçında, 4 numaralı seri başı Medvedev ile 6 numaralı seri başı Zverev karşılaştı.
1 saat 29 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Medvedev, sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.
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