Kritik toplantı sonrası ilk mesaj Terim'den

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki kritik toplantı sona erdi. Toplantı sonrası ilk mesaj Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den geldi. Terim Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 16:57
Kritik toplantı sonrası ilk mesaj Terim'den
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Galatasaray'da kritik toplantının sona ermesinin ardından gözler Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e çevrildi. Kritik toplantı sonrası ilk açıklama Terim'den gelirken Terim'in mesajı Galatasaray taraftarının korkularını boşa çıkardı.


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