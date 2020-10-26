Kritik toplantı sonrası ilk mesaj Terim'den
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki kritik toplantı sona erdi. Toplantı sonrası ilk mesaj Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den geldi. Terim Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da kritik toplantının sona ermesinin ardından gözler Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e çevrildi. Kritik toplantı sonrası ilk açıklama Terim'den gelirken Terim'in mesajı Galatasaray taraftarının korkularını boşa çıkardı.
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