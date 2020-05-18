Kulüpler Birliği Vakfından Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

18 Kulübün yer aldığı Kulüpler Birliği Vakfından Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

AA
18 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:31

18 kulübün yer aldığı  Kulüpler Birliği Vakfı, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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