Küme düşme hattında düğüm bu gece çözülecek

11 Mayıs 2021 Salı, 13:33

2020-2021 sezonunda son 2 haftaya girilirken şampiyonluk yarışında olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra ateş hattında bulunan Ankaragücü, BB Erzurumspor ve Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e veda edip etmeyeceği bu akşam ki maçlar sonucunda belli olabilir. Süper Lig’e ilk veda eden takım 39.hafta maçıyla Denizlispor olmuştu.

“ATEŞ HATTINDA BU AKŞAM DÜĞÜMLER ÇÖZLÜLÜYOR”

Ankaragücü, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 38 maçta 10 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 8 beraberlik alarak ligde 38 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçı başkent temsilcisi için büyük önem taşıyor. Ankaragücü, Kasımpaşa deplasmanında yenilirse, Kayserispor’un en az 1 puan alması halinde Süper Lig’e veda edeceği kesinleşecek.

“ERZURUMSPOR SON MAÇINA ÇIKIYOR”

Son haftayı bay geçecek BB Erzurumspor, bu sezon çıktığı 39 maçta 9 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 10 beraberlik alarak Süper Lig’de 37 puanla 19.sırada yer alıyor. Bu sezon ligdeki son maçında Alanyaspor’a konuk olacak olan BB Erzurumspor, bu akşamki Alanya deplasmanından galibiyetle dönemezse küme düşmeyi garantileyecek.

“GENÇLERBİRLİĞİNE SON İKİ MAÇTA GALİBYET YETMİYOR”

Süper Lig’de kalma umutlarını son haftalara bırakan Gençlerbirliği, bu sezon çıktığı 38 maçta, 9 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 8 beraberlik alarak Süper Lig’de 35 puanla 20.sırada yer alıyor. Gençlerbirliği, Süper Lig’in son iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor ile oynayacakları maçtan 6 puan toplamakla birlikte rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Küme düşme hattına en yakın olan Kayserispor, bu sezon çıktığı 38 maçta 9 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 13 beraberlikle Süper Lig’de 17.sırada yer alıyor. Bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak Kayserispor, maçtan en az 1 puanla dönmesi durumunda Süper Lig’de kalmayı garantileyecek.

Süper Lig'in 39. haftasında Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilip TFF 1. Lig'e düşen ilk takım olmuştu. Bu sezon çıktığı 38 maçta 6 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 10 beraberlikle Süper Lig’de 21.sırada yer alan Denizlispor, bu akşam evinde ağırlayacağı Galatasaray ile karşılaşacak.