Kupa Amerika'da Uruguay ve Paraguay güldü
A Grubu'nda Uruguay, Bolivya'yı, Paraguay ise Şili'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Samudio gol attı.
2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu'nda Bolivya'yı 2-0 yenen Uruguay ile Şili'yi aynı skorla geçen Paraguay, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.
Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Bolivya ile karşılaşan Uruguay, 40. dakikada Carlos Lampe (kendi kalesine) ve 79. dakikada Edinson Cavani'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.
Paraguay ise Şili karşısında 33. dakikada eski Rizesporlu Braian Samudio ve 58. dakikada Miguel Almiron'un (penaltı) golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçlarla grupta 6 puana yükselen Paraguay ile 4 puana çıkan Uruguay, son maçlar öncesi Arjantin ve Şili'nin ardından çeyrek finale kalan diğer ekipler oldu. Bolivya ise turnuvaya veda etti.
Kupa Amerika, 28 Haziran Pazartesi günü B Grubu'nda oynanacak Brezilya-Ekvador ve Venezuela-Peru maçlarıyla sürecek.
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