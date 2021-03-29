Kupa Voley’de ilk finalist Spor Toto; Fenerbahçe'yi elediler

29 Mart 2021 Pazartesi, 18:19

Fenerbahçe HDI Sigorta - Spor Toto: 2-3

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Vigrass, Metin, Hidalgo, Emre, Ulaş, Hasan (L), Ahmet (L) (Caner, Hasan Sıkar, İzzet, Nwachukwu)

SPOR TOTO: İbrahim, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel, Wallace, Kadir, Murat (L), (Ali Deniz, Deniz İvgen (L), Nascimento)

SETLER: 25-22, 16-25, 26-24, 25-27, 9-15

SÜRE: 141 dakika (29', 26', 32', 37',17')

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de yarı final karşılaşmaları başladı. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Spor Toto takımları arasında oynanan ilk yarı final mücadelesinin kazananı 22-25, 25-16, 24-26, 27-25 ve 15-9’luk setler sonucunda 3-2 Spor Toto oldu ve ismini finale yazdırdı. Kupa Voley’de diğer finalist, oynanacak Arkas Spor-Halkbank maçının ardından belli olacak.



