Kupa Voley’de ilk finalist Spor Toto; Fenerbahçe'yi elediler
27’ncisi düzenlenen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de Spor-Toto'ya yenilen Fenerbahçe finale çıkamadı.
Fenerbahçe HDI Sigorta - Spor Toto: 2-3
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag, Vigrass, Metin, Hidalgo, Emre, Ulaş, Hasan (L), Ahmet (L) (Caner, Hasan Sıkar, İzzet, Nwachukwu)
SPOR TOTO: İbrahim, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel, Wallace, Kadir, Murat (L), (Ali Deniz, Deniz İvgen (L), Nascimento)
SETLER: 25-22, 16-25, 26-24, 25-27, 9-15
SÜRE: 141 dakika (29', 26', 32', 37',17')
Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de yarı final karşılaşmaları başladı. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Spor Toto takımları arasında oynanan ilk yarı final mücadelesinin kazananı 22-25, 25-16, 24-26, 27-25 ve 15-9’luk setler sonucunda 3-2 Spor Toto oldu ve ismini finale yazdırdı. Kupa Voley’de diğer finalist, oynanacak Arkas Spor-Halkbank maçının ardından belli olacak.
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