Lazio, Vedat Muriç'i açıkladı
İtalya ekibi Lazio, sosyal medya hesabından Vedat Muriç'in fotoğrafını paylaşarak transferini resmen açıkladı.
İtalya ekibi Lazio, sosyal medya hesabından Vedat Muriç'in fotoğrafını paylaşarak transferini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçakla Roma'ya gitti. İtalyan ekip, Vedat Muriç'in Lazio atkısı ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak transferi resmen açıklamış oldu.
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