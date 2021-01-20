Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

Attığı gollerle dikkat çeken Burak Yılmaz Lille'de ayın futbolcusu oldu.

AA
20 Ocak 2021 Çarşamba, 22:58
Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı.

Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.



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