Lionel Messi, Barcelona kariyerindeki 650. golünü attı
Lionel Messi, La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao karşısında fileleri havalandırarak, Barcelona kariyerindeki 650. golüne ulaştı.
İspanya La Liga’nın 21. haftasında Barcelona, dün akşam evinde Athletic Bilbao’yu konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Katalanlar’da Lionel Messi, Barcelona forması ile 650. golünü kaydetti.
20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen yıldız oyuncu, fileleri havalandırarak Katalan kulübü ile 650. kez gol sevinci yaşadı.
Messi’nin golüyle öne geçen Barcelona, 49. dakikada Jordi Alba’nın kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve skor 1-1’e geldi. 74. dakikada sahneye çıkan Antoine Griezmann, Barcelona’yı galibiyete taşıyan golü kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Başkanlık iflas etti
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
Video Haberler
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Başkanlık iflas etti
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu