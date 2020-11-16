Liverpool'un sakatlık kabusu bitmiyor!

16 Kasım 2020 Pazartesi, 10:18

Son Premier Lig şampiyonu Liverpool, oyuncularından gelen üst üste sakatlık haberleriyle sıkıntılı günler geçiriyor. Kırmızılar için son kötü haber Jordan Henderson'dan geldi.İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika maçına ilk 11 başlayan Henderson, ikinci yarıda yerini Harry Winks'e bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu için sakatlık endişesi yaşanırken, İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, "Jordan ilk yarıda biraz sorun yaşadı ve devam edemeyeceğini hissetti. Döndüğümüzde onun durumunu değerlendirmemiz gerekecek." dedi.Liverpool'da Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson sakatlanmıştı. Corona virüs testi pozitif çıkan Mohammed Salah da karantina nedeniyle Pazar günü oynanacak Leicester City maçında yer alamayacak.

