Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder'i takasla kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2020 Perşembe, 10:55
Los Angeles Lakers, Dennis Schröder'i transfer etti
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Lakers'tan yapılan açıklamada, Danny Green'nin yanı sıra Jaden McDaniels'in draft hakkı karşılığında Schröder'in transfer edildiği belirtildi.

27 yaşındaki guard, geçen sezon Oklahoma'da 18,9 sayı, 4 asist ve 3,6 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

Schröder, "yılın altıncı adamı" oylamasında da ikinci sırada yer almıştı.


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