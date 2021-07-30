Los Angeles Lakers, Russell Westbrook’u kadrosuna katıyor

30 Temmuz 2021 Cuma, 09:37

Geçtiğimiz sezon NBA’de hayal kırıklığı yaratan ve play-off turunda Phoenix Suns’a elenen Lakers, yeni sezon öncesinde kadrosunu yeniliyor. Athletic’de yer alan haberde, Lakers’ın üç oyuncu ve bir draft hakkı karşılığında Westbrook için anlaşmaya vardığı belirtildi.

BUDDY HIELD OLMADI

Lakers’ın Westbrook için Kyle Kuzma, Montrezl Harrell ve Kentavious Caldwell Pope ve bu seneki draft hakkını Wizards’a göndereceği ifade edildi.

ESPN’de yer alan haberde ise Lakers’ın 2024 ve 2028 yıllarına ait toplam iki draft hakkını da takasta kullanacağı kaydedildi.

Lakers’ın ilk olarak Sacramento Kings forması giyen Buddy Hield için takas teklifi sunduğu ancak anlaşmanın gerçekleşmemesi sebebiyle Westbrook’a yöneldiği belirtildi.

Takasın gerçekleşmesinin ardından Lakers, yıldız oyucunun NBA'deki dördüncü takımı olacak.

Elias Sports Bureau'nun araştırmasına göre Bob McAdoo, Shaquille O'Neal, Allen Iverson ve Derrick Rose'dan sonra Westbrook, dört sezon veya daha kısa bir süre içerisinde dört farklı takımda oynayan beşinci MVP olacak.